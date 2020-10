Le Iene, carabiniere di 37 anni ruba identità di un ragazzo morto e molesta sessualmente bimba di 13: incastrato davanti alle telecamere

14 ottobre 2020 a

E' una incredibile storia di molestie sessuali su una rgazzina di 13 anni quella raccontata da un dettagliato servizio de Le Iene nella puntata del 13 ottobre su Italia 1, puntata senza Alessia Marcuzzi, risultata positiva al Covid.

La ragazzina, contattata via social, pensava di avere un dialogo con un suo coetaneo. Invece dall'altra parte c'era un uomo di 37 anni. Addirittura un carabiniere che aveva rubato l'identità di un ragazzo morto per spacciarsi come un 15enne e corteggiare la bambina. Le Iene e la zia della tredicenne sono riuscite ad ottenere un appuntamento e quando l'uomo si è presentato credendo di incontrare la bambina, si è ritrovato le telecamere del programma televisivo di Italia 1 puntate sul volto.

Prima ha cercato di sostenere che non aveva alcuna intenzione di molestare la ragazzina, poi è stato costretto ad ammettere che probabilmente ha un problema. I messaggi che ha inviato alla minorenne sono estremamente volgari e pesanti, esclusivamente a luce rossa e con il chiaro obiettivo di avere un rapporto sessuale con lei. Proposte e richieste disgustose. Clicca qui per vedere il video del servizio de Le Iene.

