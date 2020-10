Fuori dal coro su Retequattro, il viceministro Sileri e Matteo Renzi ospiti di Mario Giordano stasera 13 ottobre 2020 e inchiesta sugli sprechi Inps

13 ottobre 2020 a

Va in onda su Retequattro, stasera martedì 13 ottobre 2020, in prima serata, “Fuori dal coro”. Mario Giordano dedica ampio spazio alla nuova ondata di contagi da Coronavirus e ci si interroga se il Governo sia davvero impreparato.

Annunciato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri per approfondire la condizione epidemiologica in Italia e si commentano le nuove regole e restrizioni introdotte dal Governo.

A seguire, sempre in diretta, il punto di vista del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Nuovi risvolti sull’inchiesta dedicata agli sprechi dell’Inps: "le telecamere della trasmissione sono entrate nella sede dell’archivio per documentarne lo stato di abbandono. Tanti i documenti inediti che saranno mostrati in diretta", viene detto in fase di presentazione del programma.

E ancora, spazio al ritorno dei vitalizi, stretti tra la battaglia degli ex senatori per il ripristino del privilegio e al ricorso di Palazzo Madama contro la sentenza che abolisce il taglio.



Infine, focus sui gravi pericoli del web e dei social a cui sono esposti molti adolescenti e minorenni, partendo dal caso della challenge “Jonathan Galindo”, personaggio dietro al quale si nasconderebbero malintenzionati che spingono i ragazzini a compiere atti pericolosi. Tra gli altri ospiti Iva Zanicchi, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Cruciani.

