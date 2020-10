Ascolti tv di lunedì 12 ottobre 2020: Gf vip e Ferragni battute dalla fiction Io ti cercherò su Rai1

13 ottobre 2020 a

Successo di Rai1 nella gara degli ascolti di lunedì 12 ottobre 2020. Battuto il Grande Fratello Vip su Canale 5 e il documentario su Chiara Ferragni su Rai2. La fiction ’Io Ti Cercherò’, con 4.649.000 spettatori e il 19.5% di share, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva.

Il Grande Fratello Vip 5 ha realizzato 3.120.000 spettatori e il 18.7% di share. Su Rai2 ’Chiara Ferragni - Unposted’, ha ottenuto 918.000 spettatori e il 3.7% di share, la successiva intervista ’Fenomeno Ferragni', con Simona Ventura, ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1% di share, in terza posizione è testa a testa (con orario di chiusura molto diverso) tra ’Le Iene' su Italia 1 con la puntata ’Do you know Mirko Scarcella?’, vista da 1.343.000 spettatori con il 7.7% di share, e ’Presa Diretta' su Rai3, che ha totalizzato 1.419.000 spettatori pari e il 5.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ’Quarta Repubblica' su Rete4 (1.084.000 spettatori, share 5.9%), ’Grey’s Anatomy 16’ su La7 (610.000 spettatori, share 2.5%), ’Gomorra' su Tv8 (600.000 spettatori, share 2.5%), ’Hitman - L’Assassino' sul Nove (397.000 spettatori, share 1.6%).

