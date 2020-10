Striscia, Brumotti aggredito a Milano: spaccio di droga in Parco Sempione e i carabinieri identificano gli spacciatori | Video

12 ottobre 2020 a

Nuova aggressione per l'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. Nella puntata della trasmissione di Canale 5 di lunedì 12 ottobre 2020, documenta quello che succede in Parco Sempione a Milano.

Spaccio di cocaina a cielo aperto e solita bella accoglienza con insulti e lanci di sassi da parte dei pusher, Brumotti è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri che sono poi riusciti a identificare gli spacciatori. Tutto documentato e andato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Dettaglio inquietanti su quanto accade in città. A Milano come in altre città, Brumotti continua a documentare a costo di rimetterci la pelle quanto sta accadendo.

