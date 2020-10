Chiara Ferragni, quanto guadagna e patrimonio. Un post dell'influencer vale oltre 50 mila euro

12 ottobre 2020 a

Dentro il fenomeno Chiara Ferragni. Consacrata sul grande schermo, la sua storia arriva anche nel piccolo schermo col documentario in onda stasera, lunedì 12 ottobre 2020 su Rai2

Ci si chiede quanto guadagna e le cifre del patrimonio della giovane influencer. “The Blonde Salad”, oggi TBS, l’anno scorso i ricavi sono stati di 6,4 milioni di euro, con un utile netto di 450 mila euro. Ogni suo post (foto o video) oggi, secondo le ultime stime, vale oltre 50 mila euro.

Secondo le stime, il patrimonio netto di Chiara Ferragni è di 10 milioni di dollari. Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia hanno colpito anche Tbs Crew, ma la Ferragni ha affermato che “la società è comunque in crescita e che questa piccola contrazione non influirà in modo significativo sui risultati economici del 2020”.

Chiara Ferragni, il film evento più visto di sempre in Italia: quanto ha incassato col documentario in onda stasera 12 ottobre 2020 su Rai2

La Serendipity srl, che gestisce il marchio The Blonde Salad e Sisterhood, società che si occupa di ideare campagne pubblicitarie, nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,68 milioni di euro e un utile di 273mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente. La terza azienda dell’influencer, Sisterhood, ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di 11,3 milioni d euro e 5 milioni di utili.

