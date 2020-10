Uomini e Donne, Davide e Beatrice: la storia non funziona. Il tronista esce con Chiara: anticipazioni

12 ottobre 2020 a

Uomini e Donne torna con una nuova puntata su Canale 5. In quella che è stata registrata venerdì 9 ottobre e che andrà in onda questa settimana, sono previsti sviluppi sulla relazione di conoscenza fra Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Secondo le anticipazione de IlVicoloDelleNews tra il tronista e la corteggiatrice c'è una promessa non mantenuta e un diverbio.

Davide Donadei aveva promesso a Beatrice Buonocore che avrebbe festeggiato il suo compleanno. portandola in esterna. Questo perché Chiara gli avrebbe mandato dei messaggi e lui avrebbe preferito uscire con la corteggiatrice e non incontrare Beatrice. Da qui il diverbio con lo studio che si divide.

