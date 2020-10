Influenza, come distinguere i sintomi dal Coronavirus: il virologo Pregliasco risponde a Elisir su Rai3 lunedì 12 ottobre 2020

11 ottobre 2020 a

Lunedì 12 ottobre 2020 va in onda alle ore 11 su Rai3 una nuova puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi.

Influenza e come distinguere i suoi sintomi da quelli del coronavirus: . In studio sarà presente il professor Fabrizio Pregliasco, Virologo all’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.

Nella seconda parte il professor Giorgio Franco, Urologo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico Umberto I di Roma, dirà come combattere i calcoli renali, piccole aggregazioni di sali minerali, che si formano nel tratto urinario e che possono essere estremamente dolorosi.

Le pere saranno le protagoniste dello spazio dedicato alla nutrizione. A parlarne il professor Giuseppe Morino, responsabile di Educazione Alimentare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

