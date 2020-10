Coronavirus, Fusaro a Non è l'Arena: "Anche il regime fascista poneva il divieto di assembramento" | Video

11 ottobre 2020 a

a

a

Diego Fusaro a Non è l'Arena su La7, domenica 11 ottobre e le misure per arginare il Coronavirus. Al programma di Massimo Giletti fa notare che molte cose non tornano... Ogni regime del '900 ha posto in essere il divieto di assembramento. Oggi abbiamo in essere un regime terapeutico che sta dando una sterzata autoritaria ai rapporti di forza".

Fusaro, in studio, aggiunge poi nella sua argomentazione in apertura di programma, in maniera ancora pià diretta: "Non dimentichiamoci che il regime fascista in Italia poneva in essere il divieto di assembramento, dicendo come ratio: se c'è l'assembramento ci possono esse le contestazioni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.