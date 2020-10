Stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 "Quello che non so di lei" su Rai4: trama e trailer

11 ottobre 2020 a

Oggi, domenica 11 ottobre alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). va in onda il film “Quello che non so di lei”. Si tratta di un thriller diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner e Eva Green, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Delphine de Vigan.



La trama narra di Delphine, una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo è diventato un best-seller mondiale. Tutti aspettano un suo nuovo libro, ma Delphine è colpita dal "blocco dello scrittore". Un giorno incontra Elle, una giovane donna seducente e misteriosa, che entra nella sua vita come amica e confidente. La presenza di Elle in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere una semplice amicizia si trasforma presto in un rapporto ambiguo e morboso.

