Stasera in tv domenica 11 ottobre 2020, "A casa tutti bene" film di Gabriele Muccino su Rai Movie: trama e trailer

Una commedia dal sapore amaro con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini

Sui Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) oggi domenica 11 ottobre 2020 alle ore 21.10 viene messo in onda il film “A casa tutti bene”, di Gabriele Muccino incentrato sulle vicende di una famiglia allargata che si riunisce su un’isola per celebrare le nozze d'oro dei nonni, ma che rimane poi bloccata per colpa di una violenta mareggiata.

La convivenza forzata e imprevista che ne consegue costringerà tutti a fare i conti con loro stessi, con i loro rapporti, con il passato e, in alcuni casi, con le loro prospettive e speranze per il futuro. Un cast di primo piano, fra cui Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sandra Milo e Stefania Sandrelli con le musiche di Nicola Piovani.

