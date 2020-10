"Mezz'ora in più" su Rai3 ospiti di oggi 11 ottobre 2020 con Luigi Di Maio, Domenico Arcuri, Walter Veltroni e Andrea Crisanti

11 ottobre 2020 a

a

a

Puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/L'anno che verrà" in onda oggi, domenica 11 ottobre, alle 14.30 su Rai3 con ospiti di primo piano.

Al centro del dibattito l'aumento esponenziale dei contagi e le nuove misure restrittive al vaglio dei governi; la crisi economica e la risposta dell'Europa; la campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il Commissario Straordinario all'Emergenza Domenico Arcuri, l'ex segretario del Pd Walter Veltroni, il professor Andrea Crisanti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.