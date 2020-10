Da noi a ruota libera su Rai1, ospiti di Francesca Fialdini di oggi domenica 11 ottobre: da Gassmann a Serena Rossi

11 ottobre 2020 a

Come ogni domenica torna oggi, domenica 11 ottobre 2020 su Rai1, l'appuntamento con Francesca Fialdini nella nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera”.

La trasmissione va in diretta alle ore 17.20,e prevede una intervista della giornalista a Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Luigi Fedele, protagonisti insieme della fiction di successo “Io ti cercherò”.

L’attrice Serena Rossi, nelle sale con il film Lasciami Andare, sarà ospite in studio per ripercorrere, con l’ironia che la contraddistingue, le più importanti tappe della sua vita artistica e privata.

Infine, una storia di incredibile tenerezza dove il protagonista è un bambino che, accompagnato dal papà, ha camminato da Palermo a Londra per riabbracciare l’amata nonna.

Al centro di ogni puntata il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.

