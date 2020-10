Elefante cade in un pozzo, salvato dopo otto ore scavando una trincea | Video

10 ottobre 2020 a

Un elefante è caduto dentro un pozzo profondo circa quattro metri e mezzo. Ci sono volute otto ore per tirarlo fuori e salvarlo. E' accaduto a Nawagattegama, nello Sri Lanka, lo scorso 4 ottobre. Le immagini sono state diffuse da Newsflare, ottenendo migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Il grosso elefante era finito nel pozzo e rimasto intrappolato.

La gente del posto ha scavato un passaggio simile ad una trincea, per riuscire a salvare l'animale che in seguito è stato caricato su un camion e spostato in un'area diversa dai funzionari della fauna selvatica. Un lavoro molto impegnativo che ha coinvolto decine di persone, ma che ha permesso di salvare l'elefante.

