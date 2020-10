DayDreamer, lettera per Can: la trama dell'episodio di oggi, sabato 10 ottobre 2020 su Canale 5

10 ottobre 2020 a

Oggi, sabato 10 ottobre 2020, va in onda su Canale 5 i nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno. Si tratta di un episodio, quello che va in onda alle ore 14.45, ricco di colpi di scena. Sanem - secondo le anticipazioni fornite da Mediaset - conduce Can nel luogo dove da piccola si rifugiava per scrivere, e gli mostra una lettera, che profeticamente aveva scritto per lui.

Sanem e Can sono ad una cena di lavoro con Ceyda, MacKinnon e Erdinc quando all'improvviso sopraggiunge Fabbri, guastando l'atmosfera.

Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.

