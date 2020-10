Ballando con le stelle, ospite speciale: tango per Sinisa Mihajlovic e la bella moglie Arianna

09 ottobre 2020 a

Un ballerino per una notte davvero speciale per la puntata di sabato 10 ottobre di Ballando con le stelle, dalle ore 20.35 su Rai 1. Sarà l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il protagonista della pista da ballo più famosa d'Italia. Sinisa non si spaventa di certo davanti a un tango, non solo perché è abituato a sfide di ben altro spessore nel mondo del calcio, ma anche per l'impegnativa battaglia che ha combattuto contro la sua malattia.

Ballerà insieme a sua moglie Arianna (nella foto sopra) con cui darà vita proprio ad un seducente tango. Come sempre accade, la prova sarà poi votata dalla giuria e il punteggio andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara.

