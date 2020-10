Le “giovinette” calciatrici che sfidarono il duce, la testimonianza di uno dei figli a Rai1

09 ottobre 2020 a

a

a

Il romanzo "Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce" (Solferino) restituisce giustizia a un gruppo di ragazze i cui sogni, nel 1933, furono bruscamente interrotti dal regime: "Abbiamo bisogno di buone madri, non di calciatrici" Le prime donne in Italia a fondare una squadra di calcio, il Gfc (Gruppo Femminile di Calcio) non poterono giocare a lungo, il fascismo glielo impedì.

“Per giocare dovettero scendere a compromessi”

La testimonianza di Paolo Gilardi figlio di una delle “giovinette” calciatrici che sfidarono il duce#OggièUnAltroGiorno @serenabortone #9ottobre pic.twitter.com/pbkEBCvYyH — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 9, 2020

La loro storia, a lungo dimenticata, è diventata un romanzo scritto dalla giornalista Federica Seneghini, "Per giocare dovettero scendere a compromessi” è la testimonianza di Paolo Gilardi figlio di una delle “giovinette” calciatrici che sfidarono il duce e ospite a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai1. Ora c'è anche un ’appello per chiedere che il Comune di Milano le ricordi con una strada

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.