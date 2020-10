Beautiful, le anticipazioni del 9 ottobre: una separazione e un ritorno di fiamma

09 ottobre 2020 a

Nella puntata di Beautiful odierna - oggi 9 ottobre - della storica soap opera in onda tutti i giorni su Canale5 dalle ore 13.40, tiene sempre banco la questione della piccola Beth, la figlia di Hope cresciuta da Steffy a causa dell'inganno organizzato da Thomas. Ridge, accorso alla casa sulla scogliera insieme a Brooke, fa allora una proposta: le due ragazze si potrebbero accordare per una “transizione lenta“ che non sconvolga la bambina.

Hope però si oppone e con lei anche Brooke. Le due Logan non hanno intenzione di stare lontane da Beth un minuto più del necessario. Alla fine Steffy dovrà necessariamente arrendersi alla crudele realtà. Nel frattempo Wyatt torna da Sally: i due sembrano pronti a tornare insieme.

