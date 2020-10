King-Riggs, la vera storia della "battaglia dei sessi": i retroscena della sfida di tennis che incantò il mondo. Soldi e sospetti

08 ottobre 2020 a

La Battaglia dei sessi è oggi un film che stasera - giovedì 8 ottobre 2020 - viene mandato in onda in prima serata da Rai3. Racconta una storia vera che incantò il mondo e che ancora fa parlare di sè. Ci riferiamo a una partita di tennis dai mille significati. In questo sport il termine Battaglia dei sessi è riferito a tre partite molto famose che furono giocate tra un giocatore uomo e una giocatrice donna. In particolare la seconda, alla quale si riferisce il film, ebbe grande risalto mediatico per via della vittoria della giocatrice donna.

Delle tre partite questa è quella che viene maggiormente ricordata, al punto che molti la indicano come La battaglia dei sessi, ignorando le altre. Questa partita fu giocata al meglio dei 5 set.

Una partita nata dalla convinsione del campione degli anni trenta e quaranta Bobby Riggs che nel 1973 affermò pubblicamente che nonostante la sua età - 55 anni - sarebbe stato in grado di battere anche le migliori giocatrici donne.

Non mancano i retroscena. Dopo aver rifiutato il precedente incontro, Billie Jean King, all'epoca ventinovenne e numero 2 della classifica femminile, fu convinta a giocare da una ottima offerta economica.

King si preparò a dovere all'incontro e giocando frequenti smorzate costrinse Riggs a giocare un Serve & Volley per lui innaturale e soprattutto troppo dispendioso dal punto di vista energetico. Questa strategia portò King alla vittoria di fronte a 30.000 spettatori ed ebbe grande risalto mediatico. La partita fu vista in televisione da oltre 90 milioni di persone.

Sulla partita grava però il sospetto che fosse un incontro truccato dalla mafia e perso volutamente da Riggs, noto scommettitore, per le scommesse clandestine, secondo la testimonianza resa da tale Hal Shaw; la circostanza spiegherebbe la troppo netta sconfitta dello stesso giocatore che solo pochi mesi prima aveva lasciato solo tre games alla n. 1 del mondo Margaret Court.

