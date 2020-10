Claudio Amendola, chi è: moglie, figlio e carriera

08 ottobre 2020 a

Stasera in tv il finale di Nero a metà 2, la serie di Marco Pontecorvo con Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo Guerrieri (oggi giovedì 8 ottobre su Rai1 ore 21,30) promette sorprese. L'umanissimo ispettore romano, con una figlia anatomopatologa, ha avuto un grande successo di pubblico. Ennesimo successo per Amendola, attore figlio d'arte. Suo padre Ferruccio è stato lo storico doppiatore per l'Italia di De Niro e Al Pacino, tra gli altri.

Nero a metà, stasera in tv giovedì 8 ottobre 2020 ultimo doppio appuntamento su Rai1: nuovi delitti

Claudio, 57 anni, dal 2010 è sposato con l'attrice Francesca Neri dalla quale nel 1999 ha avuto il figlio Rocco. Tifosissimo della Roma, nel 2017 si è salvato da un infarto. Sale alla ribalta cinematografica interpretando, spesso anche ruoli principali, in alcune delle commedie italiane degli anni Ottanta come Amarsi un po', Vacanze di Natale, Vacanze in America), poi viene scelto per ruoli più impegnati (Soldati - 365 all'alba, con Massimo Dapporto, Ultrà, di Ricky Tognazzi, Mery per sempre, di Marco Risi).

Amendola: "A mio figlio ho fatto sparire i giochi per fargli tifare la Roma"

Nel 1993 vince il David di Donatello come migliore attore non protagonista del film Un'altra vita con Silvio Orlando e Antonello Fassari. Conduce programmi televisivi (sabato sera su Rai1, Amore mio, diciamo così, a Mediaset Scherzi a parte e Le Iene) e poi si da alle fiction (I Cesaroni su tutte)

