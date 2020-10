Stasera 7 ottobre in tv: il dramma Covid nel documentario da brividi. Prima assoluta su La7

07 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 7 ottobre, su La7 torna Atlantide, programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Al centro della trasmissione l'emergenza Coronavirus. All'interno il documentario dal titolo "The Virus: wath went wrong", proiezione in prima assoluta. Il lavoro è stato realizzato dai giornalisti Martin Smith e Marcela Gaviria. Il documentario traccia l'emergere del Covid a Wuhan e la diffusione negli Stati Uniti. Interviste ad alti funzionari, scienziati, soccorritori di Cina, Iran, Italia, Corea del Sud, Stati Uniti. Una catena di passi falsi, dal silenzio delle autorità cinesi al fallimento dell'Organizzazione mondiale della sanità nel lanciare l'allarme in maniera rapida, passando per il grave comportamento dell'amministrazione di Donald Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.