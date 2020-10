Gf vip 5, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria a gambe scoperte e tacchi a spillo nella casa: la foto che incanta

06 ottobre 2020 a

a

a

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Si dichiarano "Eva contro Eva" nella foto che è stata pubblicata sull'account Instagram del Grande Fratello Vip 5 dove sono entrate come concorrenti.

Una foto che ha conquistato like e commenti di apprezzamento. Soprattutto Maria Teresa suscita ammirazione con i fan che mettono in evidenza il suo fisico e segnatamente le sue gambe da far invidia a una ragazzina. La coppia si è proposta in posa davvero sensuale con gambe in bella vista e tacchi a spillo. Uno scatto che ha reso Instagram bollente con la Casa che si è trasformata in set fotografico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.