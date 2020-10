Alessandra Mussolini, dopo l'incidente potrebbe lasciare Ballando con le stelle: le sue condizioni, parla il manager

06 ottobre 2020 a

a

a

Alessandra Mussolini infortunata potrebbe lasciare Ballando con le Stelle. Durante le prove col suo partner di danza, il ballerino Maykel Fonts, ha riportato una contusione al naso dopo una caduta a terra.

A Storie Italiane, in tv, sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute e su quello che potrà essere il suo futuro nello show di Milly Carlucci. “Questo incidente non ci voleva” ha ammesso in lacrime la Mussolini. “Non si è rotto niente, torno a casa. Non posso ballare”, ha ancora ammesso la concorrente.

Il manager di Alessandra Mussolini, ha spiegato: “Durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi. Volevamo ringraziare lo staff di Ballando perché sono stati tempestivi nei soccorsi […] Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.