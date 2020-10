Cuccioli di cane adottati per darli in pasto ai serpenti. Denunciata coppia messicana

05 ottobre 2020 a

Adottavano i cani per ucciderli e darli in pasto ai loro serpenti. Con questo obiettivo, rispondendo ad annunci sul web e sui social, ne avevano presi in casa almeno sedici. Il macabro progetto era di una coppia di Aguascalientes, in Messico. Ma i due sono stati denunciati da diverse associazioni animaliste. Creavano falsi profili, contattavano i volontari, effettuavano l'adozione. Ma dopo aver ricevuto gli animali bloccavano tutti i contatti e non davano più notizie sui cagnolini. E' stata Infobae America a spiegare che i volontari si sono insospettiti ed è stata proprio la loro mobilitazione a consentire di scoprire che la coppia possedeva diversi serpenti in casa. La pagina animalista The Pandau è convinta che i cuccioli siano diventati proprio cibo per i serpenti. Sono state presentate denunce alle autorità competenti, ma i due hanno fatto perdere le proprie tracce.

