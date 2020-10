Cane al Giro d'Italia, che rischio in Sicilia per i ciclisti diretti sull'Etna

05 ottobre 2020 a

Un cane al Giro d'Italia. Non come partecipante, ma come "disturbatore" della corsa corsa. Durante la terza tappa, mentre la carovana dei ciclisti attraversava un paese siciliano lungo il tragitto che la porta in cima all'Etna, un cane "ha spaccato" in due il gruppo dove erano presenti i migliori corridori in ottica classifica generale.

Un momento di grande panico tra i corridori, alcuni hanno messo piede a terra per paura di cadere. La scena è stata alla fine simpatica dopo il brivido iniziale con il gruppone dei ciclisti - "tagliato" dal cane - che si è diviso in due parti uguali lungo la strada.

