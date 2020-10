Perde il controllo dell'auto che finisce contro un albero

04 ottobre 2020 a

a

a

Incidente stradale intorno alle 8 di domenica 4 ottobre a Gubbio. Il conducente di un'auto, mentre stava percorrendo via della Rimembranza, ha perso il controllo del mezzo che ha centrato un albero. Danni ingenti all'auto, ma per fortuna non c'è stato bisogno nemmeno dell'intervento del 118. Per il conducente soltanto un grande spavento. Danni ingenti invece all'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gubbio e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Pochi i disagi per la circolazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.