Gubbio, tutto pronto per il Mercatino di Natale: fissate le date e gli orari

La magia del Natale sta per tornare in città. Dal 21 novembre, infatti, riapre i battenti "Gubbio è Natale", il calendario unico di eventi ed attrazioni del periodo natalizio. Tra le varie iniziative non mancherà, anche quest'anno, il Mercatino di Natale di piazza Quaranta Martiri. Lungo i giardini della piazza, ai piedi della ruota panoramica, le caratteristiche casette di legno offriranno, a visitatori e residenti, la possibilità di acquistare meravigliose idee regalo, preziosi manufatti artigianali e, non da ultimo, sfiziose prelibatezze alimentari. Tutte le attività di Gubbio è Natale e del circuito ChristmasLand sono pensate e realizzate per garantirvi la totale sicurezza nel pieno rispetto di tutte le indicazioni previste in contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il Mercatino sarà aperto, con orario continuato, dalle 10 alle 20 nei giorni 21-22 novembre, 28-29 novembre, 5,6,7 e 8 dicembre, 12-13 dicembre, 19-20 dicembre e, continuativamente, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 29 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 il mercatino sarà aperto dalle 15 alle 20. Tante sono le novità in programma, seguiteci sul sito www.gubbionatale.it, sulla pagina Facebook Gubbio è e su Instagram @christmasland_gubbio.

