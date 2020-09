Umbria, scontro tra furgone e mezzo pesante: c'è un ferito

Grossi problemi alla viabilità

Incidente stradale venerdì mattina 25 settembre sulla Pian d'Assino in località Camporeggiano, coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Ferito il conducente del furgone, trasportato in ospedale da un equipaggio del 118 di Città di Castello, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e ai carabinieri sempre della città dei Ceri. Le condizioni del ferito, un 40enne di Bagno di Romagna, non destano preoccupazioni. Critica la situazione della viabilità, perchè la Ss 219 è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Sul posto anche squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

