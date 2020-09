Coronavirus a Gubbio, quattro nuovi casi: un centinaio di persone in quarantena

22 settembre 2020 a

a

a

Le autorità sanitarie competenti segnalano quattro nuovi casi di positività al Coronavirus di altrettanti cittadini registrati nelle ultime ore, che si aggiungono ai quattro delle scorse settimane portando così a otto il numero complessivo di persone positive al Covid 19 nel nostro territorio. “Legati a questi casi di positività - spiega il sindaco Filippo Stirati - si registrano un centinaio di quarantene fiduciarie, che riguardano naturalmente persone venute a contatto con i soggetti risultati positivi. Tutte le persone positive al Covid nel nostro territorio - prosegue Stirati - presentano una lievissima sintomatologia e stanno quindi trascorrendo a casa la quarantena”. Dall’Asl arriva anche un segnale incoraggiante: “Dal centinaio di tamponi fatti nelle ultime 24-48 ore - annuncia il sindaco - non risulta alcun caso di positività, segno che stiamo riuscendo a contenere il diffondersi dei contagi”. Tra le persone in isolamento preventivo ci sono anche i compagni di classe e i professori dell’allievo del liceo Mazzatinti risultato positivo al Covid, ma residente fuori Comune e quindi non annoverato tra i casi dell’eugubino dichiarati dalla Asl.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.