I comitati scrivono al papa per scongiurare l'arrivo dei rifiuti

I Comitati No Css nelle Cementerie, Tutela Ambientale della Conca Eugubina, Gubbio Salute e Ambiente, Tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici, No Antenna, Isde Italia Sezione di Perugia, World Wildlife Found Perugia si sono rivolti alle massime autorità civili ed ecclesiastiche e hanno inviato una lettera aperta a Papa Francesco e per conoscenza al cardinal Gualtiero Bassetti e al vescovo Luciano Paolucci Bedini. L’appello è che si impedisca l’arrivo a di tonnellate di rifiuti, ora “nobilitati” con la dicitura Css, arrecando un danno alla salute degli abitanti e a una città che a spiccata vocazione turistica rischiando di trasformarla nella “capitale dell’immondizia”.

