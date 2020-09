Umbria, spacciava nel bosco: arrestato 25enne

09 settembre 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno smantellato un’imponente attività di spaccio di droga al dettaglio messa in piedi da un 25enne albanese, entrato in Italia con un visto turistico, che è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Astutamente lo spacciatore aveva scelto un bosco dell’eugubino come base per la sua attività di spaccio di droga, cocaina in particolare. E’ bastato poco ai militari del Comando di Gubbio per capire che lungo una strada vicinale, all’interno della fitta vegetazione, era stata posta in essere una prolifica attività di spaccio. Molte le auto che quotidianamente raggiungevano la piazza di spaccio. Con un blitz i militari hanno tratto in arresto il giovane; nella tasca dei pantaloni gli sono state trovate due dosi di cocaina pronte per essere cedute e nel giaciglio, in un barattolo in vetro, altre dodici dosi, nonché 100 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

