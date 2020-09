Philippe Daverio e la sua brillante lezione al castello di Solfagnano. Il cordoglio della famiglia Colaiacovo

03 settembre 2020 a

a

a

Per la scomparsa dello storico dell'arte Philippe Daverio profondo cordoglio è stato espresso in ogni zona d'Italia. Non fa eccezione l'Umbria. In molti ricordano la brillante lezione tenuta nel 2018 dal maestro al castello di Solfagnano. Fu ospite della famiglia Colaiacovo per la presentazione del volume Il Castello di Solfagnano. La Natura del Bel Paesaggio: in quella serata di due anni fa diede il proprio contributo facendo da moderatore, riuscendo a rendere omaggio con parole semplici, all’eccellenza di una dimora che ha impreziosito il territorio umbro per secoli. La famiglia Colaiacovo ha voluto esprimere un affettuoso messaggio di cordoglio ai familiari, ricordando l’uomo e l’attento conoscitore dell’arte.