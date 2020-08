Coronavirus, altri 4 nuovi contagiati a Gubbio. Il totale sale a quota 17

31 agosto 2020 a

a

a

Le autorità sanitarie competenti segnalano quattro nuovi casi di positività al Coronavirus di altrettanti cittadini, per un numero complessivo, a Gubbio, di 17 casi, per la grande maggioranza collegati alla situazione della giovane barista rientrata nei giorni scorsi dalle vacanze. Si tratta in prevalenza di soggetti giovani, ma ci sono anche adulti e persone anziane. I positivi al virus sono in quarantena domiciliare, tutti asintomatici o con lievi sintomi. “Non ci stanchiamo di ripetere quello che abbiamo detto costantemente – sottolinea il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – ovvero che raccomandiamo a tutti l’osservazione delle regole di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine in tutti i casi in cui le persone si trovano vicine, sia nei luoghi chiusi sia all’aperto”.