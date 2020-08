Umbria, piccione morto nella fontana in piazza Quaranta Martiri

29 agosto 2020 a

Un piccione morto che galleggia insieme a resti di alimenti nella fontana dei giardini con i pochi pesci rossi rimasti che nuotano in un'acqua davvero poco cristallina. Non sono certo un bel vedere e sicuramente non una bella cartolina Gubbio. Ancora problemi in piazza Quaranta Martiri. Nei giorni scorsi residenti e commercianti avevano stilato una lista di cose che non andavano: dal verde poco curato ai parcheggi caotici, chiedendo una risposta all'amministrazione comunale. Adesso si aggiunge anche questo poco esaltante biglietto da visita.