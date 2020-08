Scuola, Marinangeli (liceo Mazzatinti): "Era meglio riaprire dopo il referendum"

28 agosto 2020 a

“Sarebbe meglio se la scuola riaprisse dopo il referendum, ma la questione non è di competenza dei presidi e io, come tutti, mi sono organizzata”. A parlare è la dirigente del liceo Mazzatinti di Gubbio, Mariella Marinangeli. Portavoce di una chat usata da 120 dirigenti dell’Umbria, Marinangeli precisa di esprimere un’opinione del tutto personale riguardo la data di riapertura. “Nel nostro caso - fa il punto la dirigente - abbiamo ordinato banchi tramite la Protezione civile e, in attesa che arrivino, abbiamo recuperato sedie con ribaltina. Aspettiamo inoltre quattro collaboratori scolastici in più chiesti per far fronte alle esigenze di pulizia della struttura.

"Per ‘alleggerire’ le aree comuni - continua - cercheremo di usare nei limiti del possibile gli spazi esterni”. L’imminente avvio dei recuperi, che riguarderanno poche decine di ragazzi su un totale di 920, non desta invece particolare apprensione. Le preoccupazioni principali restano legate alle lungaggini “nella consegna degli arredi e nell’assegnazione degli organici”. Pensieri che Marinangeli reputa “condivisi dalla maggior parte dei colleghi”.