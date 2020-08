Coronavirus, ragazza positiva a Gubbio. Chiuso per precauzione il bar dove lavora

27 agosto 2020 a

Coronavirus in Umbria, tra i nuovi positivi c’è il caso di una barista di Gubbio rientrata dalla Sardegna. L’indagine epidemiologica nella città dei Ceri è partita per cercare e per testare tutti i suoi contatti. Nel frattempo, come conferma il sindaco, Filippo Stirati, il locale pubblico, per precauzione e su decisione del titolare, è stato chiuso. Lo ha annunciato lui stesso in un post sul profilo Facebook, spiegando che già oggi farà il tampone. Il sindaco raccomanda "tutte le attenzioni necessarie, soprattutto da parte di coloro che in questi giorni stanno rientrando in città dopo periodi di vacanza, rispetto alla comparsa dei primi sintomi riconducibili al Covid-19".