Coronavirus, nuovo contagiato a Gubbio: è una ragazza rientrata dalle vacanze

Le autorità sanitarie competenti segnalano un caso di positività al Coronavirus di un cittadino eugubino residente in città. Si tratta di un soggetto giovane, una ragazza, rientrata da un periodo di vacanza, sono in corso in queste ore tutte le verifiche relative alla catena dei contatti avuti dalla persona in questione. Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati raccomanda ai cittadini “tutte le attenzioni necessarie, soprattutto da parte di coloro che in questi giorni stanno rientrando in città dopo periodi di vacanze, rispetto alla comparsa dei primi sintomi riconducibili al Covid 19, soprattutto per evitare il più possibile contatti con altri soggetti che possono estendere il fenomeno”. Vista la giovane età della persona contagiata, il sindaco ricorda anche “tutte le regole che da mesi siamo chiamati a rispettare: il distanziamento sociale, anche nei luoghi affollati all’aperto, l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani. Solo continuando ad avere la massima attenzione rispetto a questi accorgimenti e alla immediata segnalazione dell’eventuale comparsa dei primi sintomi del virus potremo riuscire a contenere nuove possibili ondate”.