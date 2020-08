Umbria, annullata la notte bianca dello sport per l'emergenza Coronaviurs

26 agosto 2020 a

Quest’anno la Notte Bianca dello Sport a Gubbio non si svolgerà. La decima edizione della manifestazione è stata infatti rinviata al 2021 a causa dell’epidemia purtroppo ancora in corso. “Sarebbe per noi impossibile - si legge in una nota di Leukos, l’associazione che da anni organizza l’evento - gestire un flusso conforme alle disposizioni anti Covid 19 e quindi garantire la mancanza di assembramenti. Tenere le giuste distanze tra ogni disciplina ci obbligherebbe infatti ad ampliare gli spazi dedicati a ciascuna attività sportiva, riducendo necessariamente il numero di discipline presenti alla manifestazione, un aspetto che sarebbe in totale contrapposizione con lo spirito inclusivo e aggregativo della Notte Bianca dello Sport”.