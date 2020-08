Umbria, lavori sulla Pian d'Assino a Gubbio: ridotti i disagi per gli automobilisti

La strada verrà chiusa solo tra lo svincolo di Torre Calzolari e quello di Padule

Su sollecitazione del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, che ha recepito alcune preoccupazioni dei cittadini, l’Anas ha riorganizzato i lavori di manutenzione straordinaria della strada 219 di Gubbio e Pian d’Assino suddividendo in due blocchi l’intervento. In particolare, a partire da martedì 25 agosto e fino al prossimo 28 settembre, verrà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Torre Calzolari e lo svincolo di Padule, in entrambe le corsie, lasciando percorribile il tratto tra Padule e Gubbio. La chiusura permetterà il prosieguo dei lavori di risanamento della sovrastruttura stradale da anni sollecitati da amministrazione e residenti.