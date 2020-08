Umbria, a Gubbio fulmine centra fienile e divampa l'incendio

25 agosto 2020 a

Momenti di paura nella tarda serata di lunedì 24 agosto per la caduta di un fulmine, in zona Belvedere a Gubbio, che ha causato l’incendio di un fienile (domato in poco tempo dai vigili del fuoco). A Gualdo Tadino il maltempo ha creato grossi problemi soprattutto alla circolazione. Su alcune strade sono caduti dei rami pericolanti. Diversi anche gli allagamenti e gli incidenti per fortuna senza gravi conseguenze. Molti i disagi ai tanti automobilisti che stavano facendo rientro a casa proprio in quelle ore dopo una giornata trascorsa al lavoro.