Umbria, cambiano viabilità e parcheggi per il trofeo Fagioli

Modifiche alla viabilità per il Trofeo Fagioli a Gubbio. Il paddock è nella zona del parcheggio dello stadio Barbetti e nel parcheggio interno di Itis, istituto d’arte e palestra polivalente e istituto commerciale. I parcheggi dell’ex Seminario restano liberi e utilizzabili con accesso da via del Teatro romano dal lato porta degli Ortacci/via Bruno Buozzi. Medesima cosa per il parcheggio del Teatro romano. Le vie interdette al traffico durante prove e gara sono: viale Paruccini e via del Teatro romano dalla rotatoria di fronte al parcheggio dell’ex Seminario alla rotatoria di largo della Pentapoli e via Tifernate da largo della Pentapoli a via Platone. Interdetta pure via del Bottagnone.