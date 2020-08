Umbria, musica troppo alta: multati due locali del centro

18 agosto 2020 a

La polizia locale di Gubbio ha sanzionato due locali, in corso Garibaldi e in piazza Quaranta martiri perché diffondevano musica ben oltre l’orario consentito nei fine settimana, e cioè l’una di notte (negli altri giorni è fino a mezzanotte). Inoltre sono state identificate alcune persone tra cui eugubini ma anche turisti, sono stati visionati i filmati delle telecamenere dell'impianto di videosorveglianza di piazza Grande e piazza San Giovanni e sono state rimosse con il carroattrezzi alcune auto in corso Garibaldi e in via del Cavarello perché parcheggiate “in maniera selvaggia". Servizi sono stati effettuati inoltre da polstrada, carabinieri e guardia di finanza per garantire la sicurezza lungo le strade. Intanto sono comparse due lettere, che saranno accompagnate da una raccolta di firme, nelle quali alcuni residenti del centro storico chiedono che all’interno dell’area pedonale venga garantita una fascia libera da tavoli, sedie e altri ingombri di almeno 3,5 metri, onde consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, ambulanze e delle auto delle pattuglie delle forze dell’ordine.