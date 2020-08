Umbria, gli Sbandieratori di Gubbio riammessi al Palio della Balestra

12 agosto 2020 a

Gli Sbandieratori di Gubbio al Palio della Balestra di venerdì 14 agosto ci saranno. C’è stato un dietrofront, dopo il “niet” di qualche giorno fa quando con una apposita determina il Comune aveva scritto che: “Tutte le manifestazioni storiche che prevedono movimento non sono autorizzate”. Il presidente della Società Balestrieri Marcello Cerbella aveva confermato: “Abbiamo fatto specifica richiesta per avere gli Sbandieratori al Palio, ma il Comune ha risposto che questa presenza era incompatibile con le misure di sicurezza anti Coronavirus perché il loro viene catalogato come “spettacolo in movimento”, mentre il nostro ha altre peculiarità”.