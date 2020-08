Umbria, a Gubbio controlli nei locali della movida e multe agli automobilisti

09 agosto 2020 a

Anche durante questo week end a Gubbio le forze dell’ordine hanno eseguito controlli notturni per evitare assembramenti e, di conseguenza, che vengano rispettate le misure del distanziamento sociale e l’uso della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, così come previsto dai decreti anti Covid. Non sempre, purtroppo, le disposizioni vengono rispettate e anche nella notte tra venerdì e sabato la polizia locale ha dovuto prendere provvedimenti, così come già accaduto nello scorso fine settimana. Nel dettaglio sono state monitorate le telecamere di videosorveglianza in piazza San Giovanni e in Piazza Grande. Inoltre sono stati sanzionati una decina di automobilisti per infrazioni varie al codice della strada tra le quali la sosta vietata.