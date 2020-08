Umbria, a Gubbio messa per l'anniversario della piccola Sara

05 agosto 2020 a

Mercoledì pomeriggio 5 agosto alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Martino in Colle nel comune di Gubbio il vescovo, monsignor Luciano Paolucci Bedini presiederà la Santa messa per il 14esimo anniversario della nascita in cielo di Sara Mariucci, la bimba folgorata mentre stava giocando su una giostra. La piccola era in vacanza al mare con i genitori e la sera prima aveva raccontato alla madre Anna di aver conosciuto un’altra mamma “molto più buona” di nome Morena. Sara Mariucci volava in paradiso il 5 agosto, proprio il giorno in cui in Bolivia si festeggia la Madonna Morena. La messa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube a lei dedicato che vanta quasi 3 milioni di followers.