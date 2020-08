Gubbio, attivate le telecamere in piazza San Giovanni e piazza Grande

Maggiori controlli nel centro storico

Euro Grilli 02 agosto 2020 a

a

a

Sono state attivate le attese telecamere in piazza San Giovanni e piazza Grande. La messa in funzione del sistema di videosorveglianza a Gubbio, rappresenta il primo passo di un progetto che prevede l'estensione del video controllo anche in altre zone del centro storico e della periferia.

Il sindaco di Gubbio sottolinea l’importanza di tale attivazione “che si accompagna comunque all’esigenza di implementare progressivamente il sistema di videosorveglianza in tutti i luoghi sensibili della città e del territorio. Per questo - ha assicurato ieri attraverso una nota - garantiremo annualmente un investimento che possa consentirci di rendere la città sempre più controllata e sicura, in termini di deterrenza e di effettuazione di eventuali indagini da parte delle forze dell’ordine”.