Umbria, a Gubbio perde il controllo dell'auto all'altezza del cimitero e resta ferito

28 luglio 2020

Incidente stradale nella tarda serata di lunedì 27 luglio a Gubbio in via Porta Romana al bivio per l'innesto alla variante della Pian d'Assino all'altezza del cimitero. Il conducente ha perso il controllo dell'auto e, dopo i soccorsi, è stato trasportato all'ospedale di Branca per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni comunque non hanno mai destato preoccupazioni, come pure le ferite di lieve entità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento eugubino, i carabinieri della compagnia di Gubbio per i rilievi e un equipaggio del 118 che, come detto, ha trasportato il ferito all'ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino.