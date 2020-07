Umbria, a Gubbio affiorano resti di un'antica pavimentazione

28 luglio 2020 a

a

a

In un primo momento l’impressione, ad occhio profano, quella di aver ritrovato i resti di un'antica pavimentazione che, vista la zona dove insiste il Teatro Romano a Gubbio, poteva far pensare a lastricati del primo secolo avanti Cristo. In realtà i resti della pavimentazione emersi durante i lavori che sono in corso per realizzare il “Parco giochi attrezzato del Teatro Romano”, secondo il progetto fatto dall’Amministrazione Comunale per potenziare gli spazi a disposizione di bambini e adulti per il tempo libero, sono di epoca molto più recente (ottocentesca?). Dopo il rinvenimento è stata avvertita la Soprintendenza.