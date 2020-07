Umbria, trova a Gubbio portafogli pieno di soldi e lo restituisce

Protagonista una ex guardia giurata

Se ne tornava a casa a Gubbio, nella zona di San Bartolomeo, quando lungo la statale della Contessa scorge un portafogli in mezzo alla strada. Si ferma con la propria vettura e sfidando il traffico intenso (lungo la salita che precede la galleria), riesce a prenderlo prima che qualche tir ci finisca sopra e lo faccia a pezzetti. La sorpresa più grande è, però, il contenuto. Ci sono oltre 2500 euro in contanti e altrettanti in moneta marocchina, oltre a passaporto, patente e altri documenti importanti del proprietario. Giuseppe Vagnarelli, eugubino ed è ex guardia giurata non ci pensa su due volte, torna indietro e porta tutto al comando dei carabinieri di Gubbio