Gubbio, morto a 98 anni il senatore Stirati

Gubbio sabato 25 luglio si è svegliata con una brutta notizia: è morto all'età di 98 anni il senatore Lucio Fabio Stirati, papà dell'attuale sindaco Filippo Mario. Figura carismatica e molto conosciuta in città, il senatore Stirati è stato eletto due volte a palazzo Madama nelle file del Partito Socialista Italiano, per l'esattezza dal 1962 al 1966 e dal 1972 al 1976. Nella vita ha insegnato a lungo materie letterarie al liceo Mazzatinti, formando intere generazioni di eugubini. Grande appassionato di calcio, sempre in prima fila quando si è trattato di sostenere il Gubbio la sua unica squadra del cuore. I funerali sono in programma domenica 26 luglio alle 15.30 nella chiesa di San Domenico.