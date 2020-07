Gubbio, la storia di Sara fa il giro del mondo

Visualizzazioni per oltre due milioni su Youtube

La piccola Sara Mariucci è più forte del Coronavirus e sulla rete batte ogni record. I video della storia della piccola postati su YouTube contano oltre due milioni di visualizzazioni. Sono stati stampati oltre 100 mila santini (sono esauriti e in corso di ristampa) con l’immagine della bimba e la preghiera scritta per lei dal vescovo emerito Mario Ceccobelli. Durante il periodo di massimo lockdown molti pellegrini hanno “violato” le disposizioni di legge e si sono recati sulla tomba della bimba morta a 3 anni, 7 mesi e cinque giorni, folgorata il 5 agosto 2006 mentre stava giocando su una piccola giostra durante le vacanze in Calabria. Se ne ha riscontro sul registro delle presenze, posto all’interno della cappella a fianco della chiesa di San Martino in Colle a Gubbio, dove numerose persone hanno lasciato la propria firma e la data della loro visita.